Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo verso l’addio: lo prendono loro! Il fenomeno portoghese non è più così sicuro di restare a Torino

Il walzer delle punte a livello internazionale è appena cominciato. L’arrivo a Parigi di Messi e il ritorno a Londra di Lukaku, sponda Chelsea, è solo l’inizio di una serie di manovre che arriveranno fino all’estate del 2022. In ballo ci sono anche Haaland, Mbappè e Cristiano Ronaldo che potrebbero veder ritardato il loro spostamento solo di 12 mesi. La pandemia di Covid e le difficoltà economiche conseguenti per tutti i club mondiali, non sembrano bloccare queste maxi operazioni. I tifosi dei top club sognano ad occhi aperti, in un rimescolamento di carte che può portare a delle sorprese imprevedibili. Il fenomeno argentino è stato appena presentato al Parco dei Principi e segna l’emblema di questa rivoluzione. I soldi dello sceicco Al Thani e della famiglia reale del Qatar, hanno compiuto una sorta di miracolo: togliere il fenomeno argentino dalla “sua” Catalogna. Proprio per questo ora tutto sembra possibile e con una finestra aperta verso la prossima stagione già si studiano mosse a dir poco clamorose.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo verso l’addio: può sostituire Mbappè al Psg

Il contratto di Haaland prevede una clausola per liberarlo nell’estate 2022 per poco più di 70 milioni di euro. Su di lui c’è da tempo il Real Madrid che vorrebbe costituire una coppia giovanissima e di incredibile appeal: Mbappe-Haaland. Benzema è arrivato ormai a fine carriera e l’alternativa ancora deve essere acquistata da Florentino Perez. I problemi con la Superlega hanno solo rinviato i discorsi, che diventeranno effettivi la prossima estate. Per il fenomeno francese sono pronti 185 milioni di euro subito, ma la resistenza del Psg porterà probabilmente ad un passaggio a parametro zero. Da febbraio il campione del mondo 2018 è libero di accordarsi con un’altra squadra e non ha nessuna intenzione di rinnovare. Le Merengues lo aspettano, assieme al norvegese, per rinverdire i fasti dei Galacticos. In questo tourbillon rientrerebbe anche Cristiano Ronaldo, designato erede di Mbappè a Parigi. Leonardo vorrebbe affiancare sul finire di carriera le due leggende del calcio mondiale: CR7 e Messi. Forse non il massimo tatticamente ma un sogno ad occhi aperti per tifosi e appassionati. Anche qui nessun esborso per il cartellino, vista la scadenza con la Juventus, ma la “semplice” copertura dell’ingaggio. Insomma un walzer di fenomeni che durerà ancora a lungo. Siamo solo all’inizio.