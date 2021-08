Beautiful, scelta storica per la soap: accadrà da settembre

La storica soap opera americana è pronta per una svolta epocale: accadrà da settembre e Beautiful sarà la prima!

La storica soap opera americana è pronta alla rivoluzione della messa in onda delle serie TV. Beautiful, ancora in onda in Italia e negli Stati Uniti, ricomincerà da capo su una piattaforma digitale che finora non era mai stata adibita a questi scopi. Di fatti, a partire da settembre, la soap opera statunitense andrà in onda con la prima puntata della prima stagione su YouTube.

Era il 23 marzo 1987 quando la prima puntata di Beautiful andò in onda con la puntata dove tutto ha avuto inizio su CBS e 34 anni e 8580 episodi dopo c’è la svolta epocale.

Beautiful, come e quando vederlo su YouTube

A partire da mercoledì 1 settembre, ogni giorno, su YouTube apparirà una nuova puntata della soap opera. Sarà un ottima idea per un rewatch o semplicemente per chi non l’ha mai visto e vuole appassionarsi alla soap opera più longeva al mondo. L’appuntamento è alle 9:00, orario americano, nonché alle 15:00 italiane sul canale YouTube ufficiale di Beautiful, in maniera del tutto gratuita.

Man mano, Beautiful cerca di accaparrare ed intrattenere nuovi e vecchi fan del programma grazie ai programmi di interazione sempre più all’avanguardia. In Italia, Beautiful è in onda dal 5 gennaio del 1990, e 30 anni dopo è possibile fare un tuffo nel passato. La soap opera americana farà da apripista ad una nuova piattaforma digitale di streaming come YouTube?