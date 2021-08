Antonella Clerici sostituita, la Rai prende una decisione a sorpresa. Ma per l’amatissima conduttrice è solo una pausa, tornerà presto

Era già tutto deciso, ma comunque per i suoi fan è una sofferenza. Antonella Clerici ha salutato il pubblico di Rai 1 con la replica della finale di The Voice Senior, sabato scorso, e per ora si prenderà una pausa. Anche se tutti sapevano già tutti, è stato comunque bello rivederla e in effetti il pubblico l’ha premiata con ascolti ancora una volta importanti.

Sembrava che la Rai per sabato 14 agosto la dovesse sostituire con la replica del tributo de Il Volo per Ennio Morricone. Invece c’è stato un cambio in corsa: per due sabato di fila, il 14 e il 21 agosto invece ci sarà ‘La musica che gira intorno’, lo show condotto da Fiorella Mannoia.

Un’altra replica, visto che era già stato trasmesso a gennaio con ottimi risultati. Ma anche la cantante romana è pronta per tornare in tv. Succederà nei prossimi mesi con lo show ‘La versione di Fiorella’, su Rai3.

Antonella Clerici sostituita, da settembre tornerà in video con due programmi tutti suoi

Torna la Mannoia ma tornerà anche Antonella Clerici che in questi giorni si sta rilassando con i suo compagno, Riccardo Garrone, in Normandia. Dalla metà di settembre intento riprenderà ‘E’ sempre mezzogiorno‘ che di fatto ha sostituito come fascia e come tipo di programma ‘La prova del cuoci’.

Poi però a novembre riprenderà anche ‘The Voice Senior’ con la seconda edizione del talent. Un successo clamoroso nella passata stagione, con la stessa formula di una volta ma spazio a cantanti non più giovani. E sarà così anche questa volta, con una giuria confermata quasi al completo. La faccia nuova sarà quella di Orietta Berti, al posto di Al Bano e della figlia, Jasmine Carrisi.