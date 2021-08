Anticipazioni Quattro Matrimoni, scelto il conduttore: fan entusiasti

Nuove anticipazioni su Quattro Matrimoni Italia, scelto il conduttore della prossima edizione che fa bis!

Il conduttore per eccellenza di Pechino Express quest’anno fa bis. L’amatissimo Costantino della Gherardesca, infatti, sarà impegnato al timone della nuova stagione di Quattro Matrimoni Italia. Il programma molto seguito su Fox Life ed in replica su TV8, in onda da ormai quattro edizioni, prevede l’aggiunta di una voce narrante soltanto dall’ultima stagione per la quale è stata scelta La Pina.

Le anticipazioni di Quattro Matrimoni fanno sapere che quest’anno Costantino Della Gherardesca ha già un doppio impegno: il programma su Fox Life e Pechino Express. Su quest’ultimo, Antonella D’Errico, Executive Vice President Programming di Sky Italia si è sbilanciato lanciando uno spoiler al Corriere: “Non posso dire molto, ma una cosa sì: il viaggio sarà in Medio Oriente”.

Quattro Matrimoni e Pechino Express, Costantino della Gherardesca fa bis

Con i due programmi, dunque, il conduttore romano sarà impegnato con un doppio appuntamento. In realtà, potrebbe esserci un tris quest’inverno: sarà ancora uno dei giudici de Il Cantante Mascherato? Se così fosse, la carriera di Costantino Della Gherardesca prenderebbe una grande piega spiccando sempre più il volo.

Tuttavia c’è una domanda da porsi: e La Pina? Attualmente per la conduttrice radiofonica cui vero nome è Orsola Branzi non appaiono grandi impegni lavorativi in giro per il web. Che possa affiancare Costantino? Non è certo, ma è una delle possibilità prese in considerazione per Quattro Matrimoni.