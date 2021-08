Anticipazioni Love is in the Air, amore arrivato al culmine: colpi di scena

L’amore tra Eda e Serkan sembra ormai essere arrivato al culmine. Il ragazzo le dovrà confessare le cause che hanno provocato la morte dei genitori: tute le anticipazioni di Love is in the Air

Love is in the Air continua ad allietare i pomeriggi estivi dei telespettatori con le vicende dei protagonisti della soap. Le anticipazioni rivelano numerosi colpi di scena che lasceranno senza alcun dubbio a bocca aperta gli appassionati della serie turca in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 15.30 alle ore 16.30.

La Yildiz continua ad impegnarsi nel proprio lavoro portando al termine i propri progetti ma intanto vuole ad ogni costo far parlare Efe per scoprire tutta la verità sulla morte dei suoi genitori. Eda riuscirà a buttare giù un piano per raggiungere il proprio scopo. Inoltre la ragazza metterà un punto alla propria storia d’amore con Serkan.

Tra i due ormai il rapporto si è compromesso e la frattura diventa sempre più evidente. Sarà la Bolat a sperare in un loro riavvicinamento ma chissà se i due riusciranno ad avere un ritorno di fiamma. Lo scopriremo molto presto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO>>> Anticipazioni Quattro Matrimoni, scelto il conduttore: fan entusiasti

Eda e Serkan, un amore arrivato al limite? Tutte le anticipazioni di Love is in the Air

Sulla questione che riguarda la morte dei genitori di Eda vi è una fuga di notizie che preoccupa sempre di più Serkan. Oltre al ragazzo, per questo motivo saranno in tensione anche il padre della Bolat e Ferit.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE QUESTO ARTICOLO>>> Sanremo 2022, lo sportivo del momento come co-conduttore: da non credere!

Intanto Serkan cercherà in ogni modo di avere un incontro con la Yildiz ma ogni suo tentativo fallirà. Ma a lasciare i telespettatori della soap turca senza parole sarà il momento in cui Serkan rivelerà alla sua ex amante che la morte dei genitori è stata provocata dalla ditta del padre.