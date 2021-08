WhatsApp, fate attenzione: c’è un trucco che cambierà per sempre le vostre chat

Spunta un nuovissimo trucco su WhatsApp in grado di cambiare per sempre le vostre chat. Andiamo a vedere come applicare il trick.

Sono sempre tantissime le novità presenti su WhatsApp, con l’applicazione che è stata totalmente rivoluzionata durante quest anno. Da poco il colosso di Menlo Park ha introdotto i messaggi di breve durata. Infatti sarà possibile inserire un messaggio visualizzabile solamente in 24 ore o in 7 giorni. La novità è a dir poco assoluta, con l’app che ha deciso di dargli il nome di ‘messaggi effimeri‘.

Per recuperare questi messaggi una volta scaduti, però, esistono vari escamotage. Infatti sarà possibile segnarsi il messaggio dall’anteprima della notifica oppure copiandoselo prima della scadenza. Inoltre prima della scomparsa è sempre possibile fare lo screenshot del testo. Infatti ad oggi l’applicazione non impedisce lo screen di questi messaggi, ma soprattutto non notificherà il mittente dell’avvenuto screenshot. Andiamo quindi a vedere l’ultima funzione in arrivo su WhatsApp.

WhatsApp, la nuova funzione modifica chiamate e videochiamate: cosa cambia

Sono tantissime le nuove funzioni su WhatsApp, che a sorpresa è pronta a lanciare un’altra funzione. Infatti a breve all’interno dell’applicazione si potrà entrare nelle chiamate e videochiamate già iniziate. Ad annunciarlo è proprio il leader del Gruppo Facebook, Mark Zuckerberg, con un post pubblicato sui suoi profili social. L’arrivo della nuova funzione è imminente e sarò disponibile a partire dal prossimo lunedì per gli utenti di tutto il mondo.

Prima dell’ultimo aggiornamento l’unico modo per entrare all’interno di una chiamata era rispondere alla notifica sullo schermo. Invece con l’update sarà possibile vedere chi è presente in chiamata, con gli utenti che potranno aggiungersi a conversazione in corso. Ovviamente questo aggiornamento riguarderà le chiamate di gruppo e riprenderà uno strumento già visto su Instagram. Andiamo quindi a vedere cosa sta cambiando all’interno dell’applicazione.