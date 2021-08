Valentino Rossi in Tv: l’annuncio fa impazzire il pubblico italiano. Il ‘Dottore’ ha appena svelato il suo futuro professionale lontano dalle moto

La conferenza stampa della scorsa settimana ha confermato le voci che ormai giravano da settimane. Valentino Rossi dice basta a 42 anni e appende il casco al chiodo. Dopo aver vinto nove titoli mondiali (secondo dietro solo ad Agostini), ‘Il Dottore’ non smetterà comunque di occuparsi della pista, passando anche più tempo sulle quattro ruote (12 ore di Abu Dhabi in primis). In più ci sarà il Team VR46 Aramco, che porterà la sigla del fenomeno di Tavullia e della sua Academy in MotoGP. Valentino continuerà a seguire Luca Marini, che sarà uno dei due piloti della Ducati clienti e i suoi ragazzi della scuola di addestramento per piloti. La sua immagine continua a tirare anche fuori dalle piste e la sinergia con Sky Sport potrebbe andare ben al di là di curve e carene.

Tutti i grandi personaggi dello spettacolo si sono prodigati in messaggi di affetto per il cinque volte iridato nella classe regina. Da Vasco a Jovanotti, da Gianni Morandi a Cesare Cremonini, passando per Alessandro Borghi.

Valentino Rossi in Tv: a breve potrebbe arrivare una serie su Sky

Come avvenuto per Francesco Totti, Sky ha in mente di creare una serie televisiva sul pilota più importante degli ultimi trent’anni sulle due ruote.

A riportarlo è stato il magazine MOW (mowmag.com), che anticipa anche uno dei nomi coinvolti nel progetto: Remo Tebaldi. Sarebbe lui il collegamento tra l’emittente satellitare e la VR46, Academy che ha tirato su bei talenti italiani tra Moto2 e Moto3. A Tebaldi si devono anche show televisivi di grande successo, come “X Factor” e “Italia’s got talent”.

La serie potrebbe ripercorrere il format di “Speravo de morì prima”, con un racconto biografico ricco di colore e curiosità. Al momento siamo ancora a livello di indiscrezioni ma probabilmente appena finirà la stagione della MotoGP se ne riparlerà più nel dettaglio. I fan intanto sognano.