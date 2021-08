Uomini e Donne, lo sfogo di un’ex corteggiatrice: “Abbiamo tutti il Covid” – VIDEO

Ex corteggiatrice di Uomini e Donne lancia il suo sfogo su Instagram: positiva al Covid assieme al compagno ed ai figli

Non è questo un bel momento per un’ex corteggiatrice del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne: parliamo di Beatrice Valli. L’influencer è tornata sul suo account privato di Instagram dove ha reso noto ai suoi follower di aver contratto il Covid.

Beatrice attualmente si trova in quarantena a Forte dei Marmi dove doveva trascorrere il resto delle vacanze e non è l’unica a dover fare i conti con il virus. Difatti, anche il compagno Marco Fantini e i figli sono risultati positivi al virus. Tra tutti però, ad avere la peggio è stato proprio fantini. L’ex corteggiatrice ha raccontato che il suo compagno e futuro marito è sintomatico mentre lei e i bambini sono asintomatici.

Beatrice Valli positiva assieme al suo compagno ed ai bambini: l’annuncio dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

La Valli ha dato l’annuncio ai suoi followers attraverso una serie di Insta Stories dove ha raccontato che a stare peggio di tutti è l’ex tronista nonché suo attuale compagno: “Marco non è molto in forma, ma ha già iniziato una cura ed è separato da noi. Era da qualche giorno che non stavamo benissimo ma non avevamo alcun sintomo. Quindi abbiamo deciso comunque di stare in casa”.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne doveva tornare a Milano per lavoro ma non le è stato possibile. Intanto ha voluto rassicurare i suoi fans: “Le vacanze le finiremo in casa, avevamo gli ultimi quindici giorni ma mi sa che entro quindici giorni non sparirà e staremo qui finché non ci passerà“.