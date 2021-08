Temptation Island, nuova gravidanza: il commovente annuncio – VIDEO

Un emozionante annuncio su Instagram arriva da un ex partecipante di Temptation Island: nascerà il primogenito

Nicola Panico diventerà papà. L’ex partecipante di Temptation Island è fidanzato da qualche tempo con Francesca Parenti, ragazza conosciuta tramite amicizie in comune e non in TV. L’uomo, infatti, è stato uno dei partecipanti della quinta edizione del reality show in cui entrò con l’allora fidanzata Sara Affi Fella. Al termine del viaggio attraverso i sentimenti, i due uscirono separati dal programma e lei iniziò la sua carriera da tronista ad Uomini e Donne.

Fu proprio ad Uomini e Donne che Nicola e Sara furono scoperti nuovamente insieme, la famosa storia di “lui nascosto nell’armadio” che i più curiosi ed attenti ricorderanno. Alla fine, entrambi sono riusciti a rifarsi una vita.

Temptation Island, la vita dopo il reality di Nicola e Sara

Nicola Panico e Sara Affi Fella sono stati insieme per un bel po’ di tempo, fin quando le cose sono cominciate ad andare male dopo la storia architettata ad hoc per far aumentare la fama di Sara. In particolare, quest’ultima ha avuto un risalto mediatico negativo perdendo migliaia e migliaia di followers che, con il tempo, è riuscita a riconquistare. Attualmente, lei è fidanzata con Francesco Fedato, giocatore veneto del Gubbio.

Anche Nicola è riuscito a rifarsi una vita – non senza difficoltà – e presto diventerà papà.