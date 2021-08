Temptation Island, ex coppia positiva al Covid: “Ce lo meritiamo” – VIDEO

Una delle coppie più spontanee ed amate di Temptation Island ha raccontato di aver contratto il Covid e di essere chiusa in casa da diversi giorni. Scopri i nomi dei due innamorati e cosa stanno facendo in questi giorni.

In agosto stanno arrivando diverse notizie di contagi da Covid fra i Vip. Iva Zanicchi ha condiviso il calvario familiare, dove suo fratello e sua sorella sono rimasti contagiati. Anche fra i partecipanti di Amici 20 il cantante Alessio Bernabei ha rassicurato tutti sul suo stato di salute, raccontando di essersi di nuovo negativizzato al virus.

Anche una coppia che ha partecipato alla seconda edizione di Temptation Island, quando ancora c’era Alessia Marcuzzi alla conduzione, ha contratto il Covid. A confermare la notizia sono i diretti interessati: Damiano Cocci, conosciuto come Er Faina, e la sua fidanzata Sharon Macrì, che ormai si amano da oltre due anni.

View this post on Instagram A post shared by Sharon (@sharonmacri3)

Er Faina e Sharon si erano conosciuti solo sei mesi prima di approdare al reality Temptation Island. Dopo un primo falò di confronto in cui lei aveva lasciato il compagno, si sono concessi un secondo falò di confronto, lasciando il programma insieme. Lo youtuber apprezza la semplicità della ragazza: lavora in pizzeria ed è molto dolce.

La coppia è ormai chiusa in casa da diversi giorni, e si è ammalata poco prima di fare il vaccino. Sharon si lamenta che lo dovranno pure pagare, perchè non hanno fatto in tempo a disdire l’appuntamento. Dall’altra parte, però, sostiene che sia “giusto” che si siano ammalati: forse non hanno rispettato il distanziamento?

Intanto, mentre lui si lancia sul calciomercato e si lamenta della mancanza di coerenza di Lukaku, lei chiede ai suoi fan di confermare la possibilità che anche i cani contraggano il Covid. Poi, chiede di inviarle tutti i titoli dei migliori film romantici. E sottolinea: “Mi raccomando, devono essere strappalacrime“.

Ecco uno dei numerosi video condivisi dalla coppia su Instagram: