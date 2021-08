Un’ex velina di Striscia la Notizia ha deciso di lasciare il mondo dello spettacolo per dedicarsi ad altro.

Cristina Quaranta, showgirl scoperta da Gianni Boncompagni, ha vissuto il suo acme televisivo da metà anni ’90 fino alla metà degli anni 2000. Oggi 48enne, la nativa di Roma ha partecipato a due edizioni di Domenica In negli anni ’90 e ha successivamente lavorato con Pippo Franco e Pier Francesco Pingitore in “Stasera mi butto“. Nel 1991 passa a “Non è la Rai”, programma condotto da Ambra Angiolini dal quale sono uscite diverse star come appunto la Quaranta, Alessia Merz, Antonella Elia e così via. Nel 1993 invece al fianco di Orietta Berti è protagonista nella trasmissione “Rock’n’Roll”.

Inizia così il momento più alto della sua carriera a cui farà seguito la partecipazione, nella stagione 1995-1996, come velina a Striscia la Notizia insieme ad Alessia Merz. Poi la partecipazione a Guida al Campionato a partire dal 1997-1998 e Guida all’Europeo nel 2000. Nel 2005 invece partecipa alla terza edizione de L’Isola dei Famosi. Dal 2010 al 2017 è ha condotto uno show su PokerItalia24 per trasmissioni legate al poker sportivo mentre oggi ha detto basta con lo spettacolo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Green pass falsi, come difendersi dalla truffa online: i consigli del cyber-esperto Orlowski

Striscia la Notizia, ex velina cambia vita: lascia il mondo dello spettacolo

Cristina Quaranta, dopo aver concluso nel 2017 la sua trasmissione su PokerItalia24, ha lasciato il mondo dello spettacolo per dedicarsi a un negozio di tendaggi e di tessuti. Su Instagram spesso ricorda una vita che ormai è legata al passato. Dal 2000 è felicemente sposata con l’imprenditore Matteo De Stefani, insieme al quale hanno una figlia di 19 anni di nome Aurora.