Simona Ventura, tutto pronto per il gran ritorno: notizia entusiasmante

Simona Ventura è pronta al grande ritorno in televisione. La showgirl tornerà con un nuovissimo programma in onda su Rai 2: tutti i dettagli.

Simona Ventura è pronta a tornare sul piccolo schermo italiano, con la conduttrice che dovrà rifarsi dopo la gaffe su Luca Argentero. Infatti la showgirl si è macchiata di una gaffe simpatica. L’attore aveva infatti postato un tweet con scritto ‘40‘, di tutta risposta Super Simo aveva fatto gli auguri a Luca per il presunto compleanno. Argentero ironicamente ha risposto: “Grazie Super Simo ma sono le medaglie azzurre, ti voglio benissimo lo stesso“.

POTREBBE INTERESSARTI >>> 4 Ristoranti, a pagare il conto non è la produzione: la scoperta è pazzesca!

Dopo la simpatica gaffe che in poco tempo ha fatto il giro del web, Simona ha annunciato il ritorno su Rai 2 con un programma intitolato “Citofonare“. Infatti durante il nuovo formato la Ventura sarà accompagnata dall’amica e collega Paola Perego. Il programma inedito andrà in onda intorno alle ore 12:00, con la Rai che ha scelto la domenica come il giorno per lanciare la trasmissione. Andiamo quindi a vedere i prossimi impegni delle showgirl.

Simona Ventura torna in onda su Rai 2 con ‘Citofonare’: tutte le novità

La prossima stagione televisiva vedrà il grande ritorno di Simona Ventura. Infatti la showgirl ha in programma numerosi impegni dopo la sfortunata avventura di ‘Game of Games – Gioco Loco’. Adesso per la conduttrice ci sarà ‘Citofonare Rai2‘ condotto in coppia con Paola Perego. Ma non solo, infatti la Ventura sarà al Festival del Cinema di Venezia con il docu-film intitolato ‘Le 7 giornate di Bergamo‘.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Isola dei Famosi, due ex naufraghi insieme alla conduzione: che sorpresa!

E’ un periodo felice quindi per la presentatrice, che intanto si sta godendo l’amore con Giovanni Terzi. L’uomo infatti ha fatto una sorpresa a ‘Super Simo‘, con la showgirl che è riuscita ad intervistare Monsignor Dario Viganò. In merito all’intervista la Ventura ha rivelato: “Abbiamo parlato di valori, di cinema, di fede e di sofferenza, di coraggio e di forza, di perseveranza e di rinascita“. Da settembre, quindi, Simona Ventura ritrova il piccolo schermo Rai ed è pronta a tornare la protagonista della televisione di stato.