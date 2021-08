Sanremo 2022, Fiorello ci sarà o no? Nuovo colpo di scena. La perfetta spalla di Amadeus nelle ultime due edizioni tiene i fan sospesi

La prossima edizione di Sanremo è ancora lontana, ma come tutti sanno questo è il periodo più caldo per la definizione dello staff che salirà sul palco dell’Ariston nel 2022. Il nome del conduttore rimarrà invariato. Amadeus è stato infatti confermato dopo il buon successo di ascolti degli ultimi due anni. Un modo leggero e frizzante di presentare la rassegna canora che sembra aver fatto presa sul pubblico. Soprattutto quest’anno, con tutti i problemi legati alla pandemia, il presentatore della Rai ha dato grande prova di bravura, rafforzando la sua figura leader all’interno della televisione di Stato. Al suo fianco c’è sempre stata con un grandissimo successo la figura di Rosario Fiorello.

Sanremo 2022, Fiorello ci sarà o no? La battuta su Amadeus fa riflettere

Quest’ultimo ha voluto punzecchiare l’amico e il collega sul cambio di programma. In un primo momento infatti Amadeus aveva detto di non voler prendere in esame una nuova edizione all’Ariston.

“Ah, perchè, Amadeus fa ancora Sanremo?”, ha dichiarato Fiorello al settimanale Oggi.

Una battuta che non è passata inosservata e ha fatto il giro del web. Lo stesso presentatore sulle colonne del settimanale aveva dichiarato: “È una gioia, non vedo l’ora di iniziare a lavorare, ad ascoltare le canzoni. E poi ci saranno spettacolo, emozioni e tante sorprese”. La prima novità sarà sicuramente il ritorno del pubblico in sala, come sempre avvenuto in passato (eccezion fatta per il 2021). A questo punto bisognerà vedere se al lato del direttore artistico ci sarà una nuova figura al posto del comico e cantante siciliano. I fan restano in attesa.