Royal Family, nuova grana per Harry e Meghan: il tentativo disperato! I duchi del Sussex sono alle prese con la grana di Netflix

Il duca e la duchessa del Sussex stanno attraversando un periodo piuttosto frenetico per quanto riguarda la loro vita californiana. La Markle ha appena compiuto 40 anni e si sta occupando a tempo pieno della piccola Lilibet Diana, la secondogenita nata lo scorso 4 giugno. Nel frattempo Harry deve preoccuparsi degli accordi economici sottoscritti con dei colossi come Spotify e Netflix, oltre all’accordo per i libri. La Penguin Random House pubblicherà nei prossimi anni 4 opere scritte dalla coppia reale, di cui uno viene annunciato come scottante e potrà vedere la luce solo dopo la morte della Regina Elisabetta. In questo momento, però, il problema più grande riguarda il contratto con la piattaforma streaming di serie Tv e film più famosa del mondo.

I duchi hanno nominato Nishika Kumble come vicepresidente senior della TV, con sceneggiature per il loro marchio Archewell. Hanno detto in una dichiarazione che “condurrà tutte le produzioni televisive con script e lavorerà a stretto contatto con Netflix per produrre contenuti divertenti da voci diverse che informino, elevino e ispirino“.

Royal Family, nuova grana per Harry e Meghan: devono salvare l’accordo con Netflix

Il giornalista del Daily Mail, Richard Eden, ha condiviso il suo scetticismo sul ruolo di Kumble e vede la mossa come l’inizio della creazione di una vera e propria corporazione.

Su Twitter ha scritto: “Harry e Meghan sono davvero una società ora. Si stanno muovendo come un’azienda e devono fare di tutto per salvare l’accordo con Netflix, con cui hanno un paio di progetti importanti in cantiere“.

Si parla in particolar modo di ‘Heart of Invictus‘, che sarà una docuserie sul progetto di Harry, gli Invictus Games.

Nel frattempo, Meghan sarà la produttrice esecutiva di ‘Pearl’, ovvero una serie animata per bambini.

Attraverso la loro fondazione la coppia ha dichiarato recentemente: “Archewell Productions è stata fondata nel 2020 per produrre programmi che elevino e intrattengano il pubblico di tutto il mondo. Il tutto abbracciando la nostra umanità condivisa e costruendo una comunità attraverso esperienze simili, narrazioni potenti e valori universali”.

Per evitare di veder sfumare i circa 40 milioni di dollari che Netflix deve garantirgli nei prossimi anni, è arrivato il momento di mettersi all’opera. D’altronde l’indipendenza economica dalla corona costa “sacrifici”.