Royal Family, clamoroso gesto della Regina Elisabetta: sorprendente

La morte di Lady Diana avvenuta il 31 agosto del 1997 sconvolse la Royal Family: sorprendete il gesto della Regina Elisabetta

La scomparsa di Lady Diana avvenuta il 31 agosto del 1997 sconvolse il mondo intero. L’ex moglie di Carlo aveva soli 36 anni quando il tragico incidente le costò la vita. La sua morte segnò la Royal Family tanto che neppure la Regina Elisabetta, come si legge anche su Il Messaggero, riuscì a tenere con la solita disinvoltura un discorso con il pubblico.

Sua Maestà, al momento della tragica notizia, si trovava a Balmoral nella sua residenza scozzese dove era solita trascorrere il periodo estivo. Elisabetta per proteggere la sua famiglia decise di compiere un gesto che scatenò non poco clamore: quello di trincerarsi nei propri palazzi.

Lady Diana, il gesto che decise di compiere la Regina Madre dopo la sua tragica morte

La notizia della tragica morte raggiunse la Regina Elisabetta a Balmoral dove stava trascorrendo il periodo estivo, era il 31 agosto del 1997. Elisabetta per proteggere la sua famiglia decise di compiere un gesto clamoroso che non fu del tutto accettato dai sudditi.

Secondo questi, il comportamento della Regina segnò una mancanza di rispetto nei confronti dell’ex moglie di suo figlio Carlo. Fu il Primo Ministro Tony Blair a salvare Elisabetta dall’imperdonabile errore commesso, così come ricorda Il Messaggero.

Inoltre, nonostante il loro matrimonio fosse finito, la morte di Lady Diana sconvolse anche Carlo. Il Principe venne consolato da Camilla ma il suo gesto non fu visto di buon occhio dalla Regina Madre: Camilla ancora non aveva alcun titolo per potersi spingere fino a questo punto ed il suo atteggiamento fu irrispettoso tanto da intromettersi nella vita di Carlo e dei suoi figli. Difatti, il giorno dei funerai di Lady Diana, la Regina Elisabetta decise di tenere Camilla alla larga dalla famiglia reale.