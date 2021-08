Milly Carlucci, arriva la decisione definitiva della Rai: deciso l’avvio del programma

La Rai avrebbe deciso di ripetere di nuovo un fortunato programma che ha appassionato gli italiani: scopri quando tornerà Milly Carlucci in televisione e di quale trasmissione si tratta.

Da gennaio 2020, Milly Carlucci ha dato vita ad un nuovo appuntamento televisivo molto apprezzato dagli italiani. Ispirato al format sud-coreano della MBC, Bongmyeon ga-wang, Il Cantante Mascherato si prepara a tornare sulla Rai. La prima edizione fu vinta a sorpresa da Teo Mammuccari travestito da coniglio, mentre la seconda dal pappagallo Red Canzian.

LEGGI ANCHE >>> Ballando con le Stelle, rapporto incrinato tra Milly Carlucci e Samanta Togni: il motivo

NON PERDERTI >>> Milly Carlucci, si va verso una decisione clamorosa: svolta epocale

La terza edizione è confermata per il mese di gennaio, anche se la data esatta non è ancora decisa. Dopo il mancato rinnovo a The Voice, in molti si chiedono se Al Bano farà il suo ritorno nel programma, magari non come concorrente mascherato. Anche per quanto riguarda il cast, ci sono diverse indiscrezioni riguardo i nomi che potrebbero essere scelti.

Ecco il momento in cui il vincitore della seconda edizione de Il Cantante Mascherato ha rivelato la sua identità:

View this post on Instagram A post shared by Milly Carlucci (@milly_carlucci)

Milly Carlucci condurrà di nuovo Il Cantante Mascherato: le anticipazioni sul programma

Ci potrebbero essere interessanti novità anche nella giuria. Nella prima edizione, infatti, erano stati scelti Francesco Facchinetti, Patty Pravo, Flavio Insinna, Ilenia Pastorelli e Gugliermo Mariotto. Questi ultimi due sono stati sostituiti nella seconda edizione da Costantino della Gherardesca e Caterina Balivo.

LEGGI ANCHE >>> La Rai punta su Milly Carlucci: allo studio un nuovo appuntamento televisivo

Quali novità riserverà la giuria della terza edizione de Il Cantante Mascherato? Per il momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli. Si sa per certo che il programma di Milly Carlucci, che inizierà dopo Ballando con le Stelle, durerà quattro o cinque puntate, come già successo l’anno scorso.

Ecco i festeggiamenti con il vincitore della prima edizione de Il Cantante Mascherato: