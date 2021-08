Michelle Hunziker, risveglio amaro per la conduttrice: che batosta

Non è stato questo un buon risveglio per Michelle Hunziker che al timone della semifinale dell’ultima edizione di All Togheter ha ottenuto risultati poco soddisfacenti

Risveglio amaro per la conduttrice televisiva Michelle Hunziker che nella serata di ieri, mercoledì 11 agosto, ha ottenuto risultati poco soddisfacenti al timone di All Together Now. Nella sfida settimanale, seppure il talent show sia in replica, la Hunziker finora ha sempre ottenuto risultati soddisfacenti ma qualcosa nella serata di ieri non le ha permesso di trionfare ancora.

Difatti, la semifinale dell’ultima edizione di All Togheter Now in onda su Canale Cinque è stata seguita da 1.423.000 telespettatori pari al 10.9% di share. Lo scontro è avvenuto con Superquark che ha avuto la meglio su Rai Uno. Il programma di divulgazione ha interessato 1.887.000 spettatori pari al 13.4% di share. Dunque questa volta Michelle Hunziker ha dovuto cedere ad Alberto Angela il primo posto sul podio degli ascolti.

Michelle Hunziker battuta da Alberto Angela: tutti i risultati registrati nella serata di mercoledì 11 agosto

Nella serata di ieri, mercoledì 11 agosto, Michelle Hunziker al timone di All Together Now (in replica) è stata sconfitta da Alberto Angela con Superquark. Un risultato che ha sorpreso il pubblico del piccolo schermo. Difatti, seppure il talent show di Canale Cinque sia in replica, aveva finora conquistato grandi risultati.

Ma veniamo adesso ai risultati raggiunti dalle altre reti in termini di ascolti. Rai 3 ha proposto il film Un figlio all’improvviso appassionando 1.284.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Italia Uno la serie televisiva Chicago Fire ha tenuto incollati davanti al video 1.052.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Rai 2 La nostra seconda vita ha interessato 957.000 spettatori con uno share del 6.3%.

Rete 4 ha proposto Zona bianca interessando 670.000 spettatori con uno share del 5.4%. Su La7 la docu-serie Hunting Hitler è stata vista da 289.000 spettatori pari al 2.4% di share. Tv8 con X Factor – 10 anni di audizioni ha registrato 275.000 spettatori pari all’1.9% di share. Infine sul Nove il film Un weekend da bamboccioni ha tenuto incollati davanti al piccolo schermo 264.000 spettatori pari all’1.8% di share.