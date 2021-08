Isola dei Famosi, due ex naufraghi insieme alla conduzione: che sorpresa!

Un trio inedito alla conduzione di un programma, si tratta di due ex naufraghi dell’Isola dei Famosi e della fidanzata di uno di loro

Matteo Diamante andrà ad aggiungersi ad Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez al timone di Ex on the Beach Italia. In realtà, l’ex naufrago è stato uno dei concorrenti del reality show più trash della TV e la sua funzione sarà quella di affiancare la coppia di conduttori riconfermata per questa nuova stagione da MTV.

La produzione del programma ha scelto di affiancare alla coppia – nella vita e nel programma – quattro ex concorrenti. Qual è il loro ruolo? A spiegarlo è Matteo Diamante a Novella 2000: “Farò da spalla ai conduttori Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Sarò una sorta di inviato: descriverò i personaggi e analizzerò alcuni aspetti delle loro relazioni”.

Ex On The Beach Italia: tutto quello che c’è da sapere raccontato dall’ex naufrago dell’Isola dei Famosi

Matteo Diamante ritroverà il suo compagno di avventure dell’Isola dei Famosi alla conduzione del programma di MTV Ex on the Beach Italia su cui lo stesso ex naufrago ha svelato qualcosina: “A giudicare dai concorrenti che ho avuto modo di incontrare credo proprio che ne vedremo delle belle”.

L’ex naufrago ha avuto modo di toccare anche un tasto particolare per quanto riguarda la sua avventura in Honduras: il fatto di non essersi avvicinato a nessun naufrago nel senso sentimentale del termine. Lui stesso ha spiegato: “Vi garantisco che l’assenza del cibo fa pensare a tutto tranne che a quello”.