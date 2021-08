Ilary Blasi, arriva la decisione definitiva di Mediaset: che sorpresa!

Spunta la prima decisione definitiva di Mediaset sul nuovo programma di Ilary Blasi. E’ stato scelto il terzo giurato di ‘Star in the star’: scopriamo chi è.

Ilary Blasi sarà la grande protagonista del nuovo format di Mediaset chiamato ‘Star in the star‘. Infatti il nuovo varietà avrà ben tre giudici. Ad oggi erano noti solamente i nomi dei primi due giudici della trasmissione il comico Andrea Pucci e la cantante Marcella Bella. Adesso spunta il terzo nome del giudice che andrà ad aggiungersi al nuovo programma prodotto da Banijay Italia. A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato Dagospia.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Isola dei Famosi, due ex naufraghi insieme alla conduzione: che sorpresa!

Infatti come si legge sul sito di Roberto D’Agostino: “Le trattative per portare Claudio Amendola a Star in the star sembrano essere arrivate a buon punto“. L’attore è reduce dal ruolo nel film “Storia d’amore e d’amicizia“. Il nuovo programma che andrà in onda sulle reti Mediaset non è altro che un mix fra due varietà di successo della nostra televisione generalista, stiamo parlando di ‘Tale e Quale Show‘ di Carlo Conti ed ‘Il Cantante Mascherato‘ di Milly Carlucci.

Ilary Blasi, deciso il terzo giudice di ‘Star in the star’: vicino l’accordo con Claudio Amendola

La prima stagione di ‘Star in the star‘ verrà trasmessa su Canale 5 e partirà dal prossimo mese di settembre. Infatti proprio a settembre inizierà la nuova programmazione Mediaset, pronta a rubare telespettatori alla sua principale competitor, la Rai. I vertici del Biscione dovrebbero aver scelto il giovedì come giorno della messa in onda del nuovo format. Sarà essenziale quindi scegliere le stelle giuste per rendere il programma più appetibile.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Uomini e Donne, dopo il clamoroso rifiuto trova l’amore – FOTO

La nuova trasmissione della Mediaset, inoltre, andrà anche a muovere il mercato delle ‘star’. ‘Star in the Star’, però, parte leggermente in svantaggio, visto che ‘Tale e Quale Show’ è riuscita già ad accaparrarsi diverse celebrità provenienti direttamente dal Grande Fratello Vip. Si attende quindi il mese di settembre per assistere all’esordio della trasmissione, che andrà a collocarsi nella fascia oraria subito dopo ‘Striscia la Notizia‘.