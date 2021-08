GF Vip 6, spunta il nome della prima concorrente: contratto firmato

Manca sempre meno all’inizio del GF Vip 6 e intanto spunta fuori il nome della prima concorrente che farà il suo ingresso nella casa: l’indiscrezione

Manca poco all’inizio della sesta edizione del Grande Fratello Vip con al timone, anche per quest’anno, il giornalista e conduttore Alfonso Signorini il quale sta lavorando duramente per assicurare la buona riuscita al programma. Intanto, a poche settimane spunta fuori il nome del primo concorrente che ha firmato il contratto.

Parliamo dell’ex moglie di Pippo Baudo, Katia Ricciarelli. Il suo nome era già comparso sulla rivista Oggi, ma la cantante aveva smentito fortemente. Adesso però, il giornalista Alberto Dandolo nella sua rivista “Ah Saperlo..” è tornato sul punto. Stando a quanto riporta Dandolo, la 75enne avrebbe concluso la sua trattativa con un cachet molto più allietante.

GF Vip 6, il reality di Mediaset scalda i motori: manca sempre meno all’inizio

Per Katia Ricciarelli non sarà questa la prima esperienza in un reality. L’artista, originaria di Rovigo, nel 2006 ha partecipato alla terza edizione de La Fattoria, vinta dall’ex gieffino Rosario Rannisi. Ovviamente per la Ricciarelli questa sarebbe un’esperienza del tutto diversa da quella passata. Oltre alla cantante, nella casa dovrebbe essere certo anche l’ingresso di Pamela Prati, Totò Schillaci e Raffaella Fico conosciuta al Grande Fratello 8.

Non ci resta che attendere l’inizio del Grande Fratello Vip la cui data di partenza è stata fissata per il 13 settembre prossimo. Al fianco di Alfonso Signorini vedremo i nuovi opinionisti Adriana Volpe e Sonia Bruganelli che hanno preso il posto di Pupo e Antonella Elia.