Elisabetta Gregoraci, ritrovato l’amore con Briatore? Il gesto che fa sognare il web

Solo pochi giorni fa Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno fatto sognare il mondo del web dopo un particolare gesto: è stato ritrovato l’amore?

Rullo di tamburi e preparatevi a questo scoop scoppiettante su Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Nell’ultimo periodo si è vociferato sul possibile ritorno di fiamma tra l’ex coppia che nel 2010 ha messo al mondo il piccolo Nathan Falco. La conduttrice ha più volte dichiarato che tra lei e l’imprenditore piemontese ci fosse solo un rapporto speciale dovuto anche alla presenza di un figlio. Nessuno però si sarebbe mai immaginato di vederli mano nella mano com’è accaduto pochi giorni fa.

Il gesto ha infuocato il web ed i fans della Gregoraci come quelli del Briatore hanno subito pensato che tra i due ci fosse nuovamente del tenero. Nulla di tutto ciò. A svelarlo è stato il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi, dove si apprende che tra i due non è scoppiato nulla ed entrambi continuano ad essere single. Quanto al gesto rimbalzato agli occhi di tutti, si trattava solo di galanteria da parte dell’imprenditore il quale cercava di offrire maggiore equilibrio alla sua ex moglie.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, il gesto che fa sognare il web

Tra la Gregoraci e Briatore non è nuovamente esploso l’amore. I due nutrono profonda stima e rispetto l’una per l’altro tant’è vero che il gesto rimbalzato agli occhi di tutti, è stato fatto dal Briatore solo per galanteria. Come riporta il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi, sia Elisabetta che Flavio sono single.

Entrambi dopo la fine del loro matrimonio hanno avuto diverse frequentazioni con altri partener, ma nessuna di queste è stata mai resa ufficiale. Gli ex coniugi hanno solo un interesse ed è comune, quello di pensare al bene del loro primogenito Nathan Falco. Per il piccolo presenziano insieme agli eventi, viaggiano ed escono a cena in tre, ma l’amore ormai è svanito.