Don Matteo 13, nuovo personaggio in arrivo? L’indizio da X Factor

A breve ci sarà in onda Don Matteo 13, come di consueto su Rai Uno. Una nuova edizione ricca di novità, una arriva da X Factor

Uno scatto pubblicato su Instagram non lascia indugi: Michele Spadavecchia farà parte del nuovo cast di Don Matteo 13. Sul profilo privato dell’ex concorrente di X Factor, infatti, figura una foto con Terence Hill ed in mano un copione: staranno studiando le battute per prepararsi alle riprese della nuova stagione della fiction Rai?

Nonostante non vi sia un’ufficialità in merito, la foto pubblicata lascia pochi dubbi. È possibile che Michele possa avere un ruolo anche da protagonista per una puntata della nuova stagione che, sicuramente, riserverà tantissime sorprese ai telespettatori che amano la fiction: le novità a riguardo sono molte.

Don Matteo 13, chi è Michele Spadavecchia ex concorrente di X Factor

Micheal Blade, questo il nome d’arte di Michele Spadavecchia che sarà uno dei nuovi personaggi di Don Matteo 13. Da Molfetta, il giovane artista era riuscito a convincere 3 giudici su 4 nell’ultima edizione di X Factor destando perplessità soltanto in Manuel Agnelli. Partecipare al talent show – pur non vincendolo – è stato un sogno per Michael che fa della musica la sua passione, ma non l’unica.

Non è la prima volta, infatti, che Michele finisce dietro una telecamera: il suo volto è già apparso sul grande schermo nella miniserie Passeggeri Notturni e nella fiction dal titolo Oltre la soglia, con attori del calibro di Gabriella Pession.