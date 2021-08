Carlo Conti, tutto pronto per lo show: svelati ospiti e le date

A settembre Carlo Conti torna subito in scena dall’Arena di Verona per un nuovo fantastico evento: le date e gli ospiti

Carlo Conti e Vanessa Incontrada saranno i padroni di casa di un evento che si svolgerà su due giorni all’Arena di Verona. È tutto pronto e ben definito per il 9 e 10 settembre dove la coppia brillante di conduttori porterà sul palco la musica italiana dell’estate.

LEGGI ANCHE > > > Giulia De Lellis, incontrato il suo ex fidanzato in Sardegna: fan senza parole

NON PERDERTI > > > Uomini e Donne, amatissima coppia aspetta un figlio? L’annuncio

Nei primi giorni del prossimo mese, dunque, su Rai Uno andranno in onda i Seat Music Awards 2021 giunti alla loro 15° edizione con tantissimi cantanti in esibizione, ma anche prestigiosissimi ospiti quali Alessandro Cattelan alla sua prima esperienza post X Factor e Maria De Filippi in trasferta dalla Mediaset.

LEGGI ANCHE > > > Can Yaman-Diletta Leotta, storia finita? Nuove indiscrezioni preoccupano i fan

Seat Music Award 2021: il cast ufficiale

Oltre le date sopracitate, l’8 settembre partirà Nek con Speciale Seat Music Awards Disco Estate alle ore 16:30 che sarà poi trasmesso domenica 12 settembre. Intanto, oltre ai due ospiti già annunciati, ci saranno anche Amadeus, Eleonora Abbagnato, Lillo, Giorgio Panariello, Alessandro Siani e Pio & Amedeo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Anticipazioni C’è posta per te, novità e nuovi ospiti: i dettagli

Ecco la lista dei partecipanti: