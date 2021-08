Trentadue richieste di soccorso aereo ricevute dal Centro Operativo Aereo Unificato del Dipartimento, di cui dieci dalla Calabria, nove dalla Sicilia, quattro dalla Sardegna, quattro dalla Basilicata, due ciascuna dalla Campania e dal Lazio e una dalla Puglia. Il quadro di questi giorni è quello di un’Italia che brucia a causa del forte caldo, che ha toccato il picco di circa 48.8 gradi a Floridia, in Sardegna e che spinge a riflettere sul cambiamento climatico. Il dato è del Servizio informativo agrometeorologio siciliano e si tratta della temperatura più alta mai raggiunta in Europa. Vediamo cosa sta accadendo regione per regione.

Calabria, la Regione chiede lo stato di mobilitazione nazionale

La zona più critica è Reggio Calabria, dove da oltre una settimana l’Aspromonte va a fuoco. Il bilancio è di tre morti: un uomo a Grotteria, travolto dalle fiamme mentre tentava invano di salvare casa e animali. Le altre vittime sono un uomo e una donna di San Lorenzo, morti nel tentativo di salvare il loro uliveto.

La giunta regionale ha dichiarato lo stato di emergenza “in relazione agli eventi calamitosi derivanti dalla diffusione di incendi boschivi che stanno interessando il territorio della Calabria”. La Regione chiede “al presidente del Consiglio dei ministri, lo stato di mobilitazione nazionale”.

Sicilia, anche oggi è allerta meteo

Anche oggi, giovedì 12 agosto, in Sicilia è allerta rossa. La protezione civile regionale ha diffuso un bollettino con allerta meteo di massimo livello in tutte le città, tranne che a Messina che è arancione. In provincia di Catania è morto un agricoltore, schiacciato dal trattore che si è ribaltato, mentre tentava di spegnere le fiamme. Un altro incendio ha colpito la provincia di Ragusa, dove alcune case sono state evacuate. Nel Siracusano e nell’Ennese i vigili del fuoco, forestale e protezione civile sono intervenute per spegnere le fiamme, che hanno rischiato di arrivare fino alle case vacanza.