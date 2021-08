Calciomercato Inter, si fa sul serio per un big di Serie A: trattativa avviata! Marotta lavora al colpo in attacco per accontentare Simone Inzaghi

Dopo aver pensato alle manovre in uscita, in casa Inter è arrivato il momento di completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Edin Dzeko è sbarcato ieri a Milano per le visite mediche e nelle prossime ore dovrebbe mettere la firma sul contratto biennale che lo legherà ai nerazzurri per 5,5 milioni di euro netti a stagione. Il bosniaco non può bastare però a completare il vuoto lasciato da un fuoriclasse come Romelu Lukaku e per questo verrà affiancato da un altro colpo di livello. Duvan Zapata è ritenuto troppo caro dalle parti di Appiano Gentile, con l’Atalanta che non scende sotto la valutazione di 40 milioni di euro. Un prezzo simile a quello fatto da Lotito per Correa, considerato dall’ex tecnico laziale il perfetto partner per il centravanti di Sarajevo. In realtà il nome che infiammerebbe la piazza è un altro. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, Lorenzo Insigne è diventato il sogno del ‘Biscione’.

Calciomercato Inter, si fa sul serio per un big di Serie A: Marotta punta Insigne

Il trentenne partenopeo non ha trovato l’accordo con la famiglia De Laurentiis per il rinnovo di contratto. La scadenza nel giugno 2022 è dietro l’angolo e per questo si rischia di perderlo a parametro zero. Il Napoli accetta offerte attorno ai 25 milioni di euro e fino ad ora si sono interessati solo club stranieri, su tutti Liverpool e Borussia Dortmund. Il fresco campione d’Europa vorrebbe rimanere in Italia e non chiude la porta all’ipotesi Inter. Dopo la cessione di Lukaku, Marotta ha un tesoretto di circa 35-40 milioni da investire sul mercato. Dzeko è arrivato praticamente a parametro zero (verrà riconosciuto alla Roma un bonus da 1,8 milioni con la qualificazione in Champions League) e circa 15 milioni verranno messi sull’esterno. Il prescelto è Dumfries del PSV Eindhoven, messosi in luce con l’Olanda nella rassegna continentale. Il si definitivo per lui potrebbe arrivare già nelle prossime ore, permettendo ai nerazzurri di concentrarsi sulla seconda punta. Insigne è più di una suggestione e completerebbe un reparto di livello per Simone Inzaghi.