Bugo lancia il microfono, paura sotto il palco: cosa è successo – FOTO

Bugo ha lanciato il microfono durante un’esibizione, abbandonando il palco. Scopri cosa è successo e perchè il cantante, per la seconda volta, se ne è andato via sulle note di “Sincero”.

Il brano “Sincero”, che Bugo aveva portato sul palco di Sanremo insieme a Morgan, gli ha dato una popolarità del tutto inaspettata, proprio nel momento in cui lui ha abbandonato il palco dopo aver sentito cosa stava cantando il collega. La frase “Dov’è Bugo?” è diventata subito virale, e lo stesso cantante ci ha giocato lanciando una linea di merchandising.

Le sue avventure con la canzone “Sincero”, però, sono continuate nella serata dell’11 agosto. Bugo si è esibito ad Ascoli Piceno in occasione della notte bianca, e si è trovato ad intitolare proprio il brano sanremese. Qualcosa, però, non ha funzionato: il cantante ha infatti lanciato il microfono ed abbandonato il palco.

Perchè Bugo ha lanciato il microfono?

Le nuove normative introdotte dopo la pandemia di Covid hanno portato a degli importanti cambiamenti, anche durante i concerti. Il pubblico, infatti, era rigorosamente seduto e con la mascherina, oltre ad essere lontano dal palco. Bugo ad un certo punto ha sbottato: “Non ce la faccio“, e se ne è andato. Per lui questa situazione è inaccettabile.

L’artista ha voluto scherzare su quanto successo, condividendo una foto con le forze dell’ordine su Instagram. Ha ringraziato il pubblico ed ha aggiunto: “Nella foto potete vedere il momento in cui mi preparavo per l’arresto, mentre invece loro volevano una foto con me ed io con loro!“.

