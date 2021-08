Anticipazioni Brave and Beautiful, Riza evade: il piano fallisce

Le anticipazioni di Brave and Beautiful fanno sapere di un grande piano di evasione per Riza nuovo volto della soap opera

Le anticipazioni di Brave and Beautiful fanno sapere che, a breve, il pubblico italiano conoscerà un nuovo personaggio: Rıza Soyözlü, fratello di Adalet rinchiuso in carcere da oltre 30 anni per un omicidio che sembrerebbe non aver mai commesso. Il suo ingresso nella soap opera turca creerà scompiglio: per la sua sete di vendetta non farà dormire sonni tranquilli ai personaggi più amati.

Le prime complicazioni arrivano quando Riza, da dietro le sbarre, invia una lettera a Cesur che viene prontamente distrutta da Tahsin. Cesur capisce che gli è arrivata una lettera dal carcere, ma non ha idea che possa essere da parte di Riza e pensa immediatamente a Tuhran, l’uomo che gli ha sparato.

Anticipazioni Brave and Beautiful, il piano di Tahsin fallisce

Stando alle prossime anticipazioni della soap opera turca, Brave and Beautiful, i telespettatori assisteranno ad un fallimento di Tahsin. In particolare, quest’ultimo ordina il trasferimento di Riza con il solo scopo di far uccidere il “cognato” dallo scagnozzo Mutlu, ma il piano fallisce: l’uomo evade dal carcere, facendo perdere ogni sua traccia.

Nel frattempo, Cesur ha messo a posto tutti i tasselli del puzzle: Mihriban gli dirà che anche Riza è nel carcere di Thuran, ed è incriminato di aver commesso un omicidio lo stesso giorno in cui è morto il padre Hasan per mano di Adalet.