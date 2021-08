Andrea Damante, arriva la frecciata a Giulia De Lellis? Fan sbalorditi

Andrea Damante pigia il “like” su un commento rivolto alla sua ex Giulia De Lellis. “Tutte di plastica”, le parole che hanno sbalordito i fans

Andrea Damante e Giulia De Lellis dopo la loro rottura hanno definitivamente voltato pagina. Seppure un po’ ‘costretto’ a farlo in quanto sia stata l’influencer a prendere la decisione, il deejay veronese oggi può dirsi felice ed innamoratissimo della giovane attrice Elisa Visari che presto vorrebbe sposare.

Stessa cosa si può dire della neo-conduttrice che dopo Damante ha trovato l’amore con Carlo Gussali Beretta. Anche loro vorrebbero coronare il sogno del matrimonio. Ma nonostante i due ex siano ormai felici accanto agli attuali partener, di tanto in tanto non mancano delle frecciatine. In queste ore è stato proprio il deejay a rifilarne una a Giulietta attraverso il suo account di Instagram.

Andrea Damante e la frecciatina alla De Lellis: cos’è successo

Damante proprio in queste ore ha voluto rifilare una frecciata alla sua ex Giulia De Lellis. Il deejay lo ha fatto su Instagram dove, come fa sapere il Blog News Uomini e Donne, avrebbe messo un ‘like’ al commento di una sua fan: “Questa ragazza (riferito a Elisa) è stupenda, lo è sempre stata e sempre lo sarà. Non ci sono paragoni con le tue ex tutte plastica“.

Chissà come reagirà Giulia De Lellis che può certamente definirsi l’unica ex di Damante essendo stata la storia più importante e duratura. Difatti, la loro love story nata negli studi di Uomini e Donne ha fatto sognare milioni di persone e mani nessuno avrebbe sperato in una rottura definitiva.