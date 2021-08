Una ballerina di Amici 20 ha pubblicato un messaggio esasperato, chiedendo ai suoi fan di smetterla con un comportamento piuttosto fastidioso. Scopri che cosa è successo e perchè ha ragione a lamentarsi

Martina Miliddi è stata eliminata nella quinta puntata di Amici 20, ma ha fatto discutere di sè per tanti motivi. Alessandra Celentano non le risparmiò critiche accese, e dal punto di vista sentimentale la sua relazione con Aka7even fu accantonata non appena si invaghì di Raffaele Renda, che continua a frequentare anche al di fuori del programma.

I fan del talent show di Maria De Filippi si sono affezionati moltissimo alla ballerina specializzata in danza sudamericana, ed hanno continuato a cercarla anche dopo la fine del programma. Per questo motivo, Martina Miliddi ha voluto fare un appello proprio a quei fan più insistenti, che avrebbero scoperto dove si trovava la sua casa.

Ecco una delle esibizioni preferite di Martina Miliddi ad Amici 20:

Amici 20, il messaggio di Martina Miliddi

Martina Miliddi, dopo aver lasciato Amici 20, ha cambiato anche casa. I fan, però, non sarebbero riusciti a carpire questa notizia: una volta scoperto l’indirizzo della sua abitazione, hanno iniziato a citofonare in continuazione, anche se ormai la ballerina non abita più lì da diverse settimane.

Ecco dunque che Martina Miliddi ha deciso di fare un appello tramite i social media, dove sta anche cercando di far decollare la sua carriera da influencer: “Mi avvisano di sta roba ogni giorno, ed io non abito più lì. Non pensate che potreste disturbare, e che magari le persone hanno altro da fare? Vi voglio bene, però basta“.

Ecco il messaggio pubblicato dalla ballerina di Amici 20, Martina Miliddi, su Instagram: