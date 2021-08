Al Bano, al timone di un programma sulla Rai: grande colpo di scena

Grande colpo di scena per il cantautore di Cellino San Marco, Al Bano. L’artista sbarcherà su Rai Uno al timone di un programma

Il cantautore di Cellino San Marco, Al Bano, lo scorso mese ha dovuto fare i conti con l’esclusione a sorpresa dal seguitissimo programma The Voice Senior. Un colpo basso per l’artista che però non ha volito mostrare la sua delusione. Difatti, l’ex di Romina Power in un’intervista rilasciata al settimanale Voi affermò di non sentirsi rancoroso dichiarando: “Il bilancio è stato molto positivo, è stato bello condividere con mia figlia il palco, la musica e il confronto”.

Difatti è assieme alla figlia Jasmine che il cantautore ha partecipato nelle vesti di giudice al talent show di Rai Uno condotto da Antonella Clerici. Ma finalmente per Al Bano arriva una grandiosa notizia. All’artista è stata affidata la conduzione di un programma che il prossimo mese di settembre andrà in onda proprio su Rai Uno.

Al Bano al timone di un programma sulla Rai: i dettagli

Dopo l’incarico venuto meno a The Voice Senior, Al Bano sbarca nuovamente su Rai Uno e questa volta lo farà al timone de La notte della Taranta. Ad anticiparlo è TvBlog: l’artista di Cellino San Marco sarà il conduttore dell’evento che andrà in scena il 28 agosto a Melpignano. La notte della Taranta sarà poi trasmessa in differita su Rai Uno il 4 settembre alle ore 22:30

TvBlog inoltre rivela anche chi sarà l’ospite musicale d’eccezione al Concertone che si terrà a Lecce: Patti Smith. Per partecipare all’evento è necessario essere in possesso de Green Pass o presentare il risultato di un tampone effettuato massimo nelle 48ore precedenti.