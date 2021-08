4 Ristoranti, a pagare il conto non è la produzione: la scoperta è pazzesca!

Tra i programmi più apprezzati dell’intero panorama televisivo troviamo ‘4 Ristoranti’ di Alessandro Borghese: scopriamo chi paga il conto durante il format.

Il programma ‘4 Ristoranti‘ è riuscito a conquistarsi una grossa fetta di pubblico negli ultimi anni, nonostante la messa in onda sull’emittente Tv8. Infatti il format condotto da Alessandro Borghese è riuscito a creare un grande seguito grazie alle appetitose gare di cucina tra quattro ristoratori, che poi si giudicheranno tra di loro. Sono moltissime le curiosità dei fan sulla trasmissione dell’emittente in chiaro di Sky.

Infatti sono in molti a chiedersi “Sarà davvero buono quel piatto?” oppure “Andrei mai a mangiare in un locale così kitsch?“. Ma la domanda più gettonata tra i telespettatori è “Ok, ma qui chi paga il conto finale?“. Sì perchè dopo ben sette stagioni e 58 puntate mandate in onda, ancora oggi in pochi sanno chi paga il conto nei quattro locali esaminati da Borghese. Andiamo quindi a scoprire la curiosità che intriga tutti i fan.

4 Ristoranti, scoperto chi paga il conto: la curiosità che infiamma i telespettatori

Sono tantissimi i telespettatori che si sono messi alla caccia di chi paga il conto al termine della puntata. Infatti è stato rivelato che non è la produzione a pagare i piatti assaggiati, nè tantomeno Alessandro Borghese. Infatti a pagare per le cene di 4 Ristoranti sono i ristoratori stessi. I quattro, infatti, non devono solamente cucinare per la concorrenza, ma devono anche accollarsi il conto relativo ai piatti ordinati.

Quindi chi perde la trasmissione non solo non riceverà il montepremi di 5mila euro, ma va anche a rimetterci 300-400 euro di spese relativi ai piatti ordinati nei quattro ristoranti. Ad oggi tutti pensavano che era la produzione o al massimo lo sponsor della puntata a pagare il conto ed invece non è così. Infatti il vero colpo di scena è che saranno i ristoratori stessi a saldare le spese, nella speranza di portare a casa il montepremi della puntata.