Uomini e Donne, dopo due anni arrivano finalmente i fiori d’arancio?

Una delle coppie più solide ed innamorate fra quelle nate a Uomini e Donne sarebbe pronta per il matrimonio. Ecco tutti i dettagli dell’indiscrezione ed il nome dell’ex tronista e la sua corteggiatrice.

La scelta di Andrea Zelletta sul Trono Classico di Uomini e Donne è stata davvero commovente. La rivale Klaudia un po’ se lo sentiva che sarebbe stata scartata, e quando lui ha confermato che il suo cuore voleva Natalia, i due si sono scambiati un interminabile bacio che ha dato inizio alla loro storia d’amore.

Da allora sono passati circa due anni: Andrea e Natalia non si sono più lasciati. Anzi, la loro relazione sembra sempre più solida. I due sono anche stati testimoni di un incendio a Pescara, dove la Pineta Dannunziana è rimasta seriamente danneggiata. A metà agosto, la coppia si è trasferita in Puglia, dove il tabloid Nuovo Tv li ha paparazzati.

Uomini e Donne, Andrea e Natalia sono pronti per il matrimonio?

L’ex tronista e la sua corteggiatrice conosciuta a Uomini e Donne sembrano il ritratto dell’amore, e non si lascerebbero neanche un istante. I due sembrerebbero essere in luna di miele: sono pronti per un importante annuncio riguardo il loro futuro? Andrea in passato aveva accennato all’argomento in un’intervista.

Sebbene entrambi hanno gli stessi valori e lo stesso obiettivo di formare una famiglia, per il momento Andrea e Natalia avrebbero deciso di vivere alla giornata. In questo momento, non vorrebbero dunque pensare al futuro, preferendo godersi ogni istante del presente. Le loro foto ed i loro sguardi, però, racconterebbero esattamente il contrario.

Ecco alcune delle meravigliose foto condivise dalla coppia sui social media: