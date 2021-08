Uomini e Donne, amatissima coppia aspetta un figlio? L’annuncio

Secondo i rumors un’amatissima coppia nata negli studi di Uomini e Donne aspetta il loro primo figlio. L’ex corteggiatrice ha deciso di fare chiarezza

E’ da diverso tempo che i fans dell’amatissima coppia nata negli studi di Uomini e Donne, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, hanno il sospetto che per i due ci sia in arrivo una cicogna. Ad alimentare i rumors, una foto pubblicata dall’influencer romana dove non sono sfuggite delle curve che farebbero pensare proprio ad una gravidanza.

Ma finalmente dopo i tanti punti interrogativi la coppia ha deciso di fare chiarezza, ed è stata proprio la Dionigi a rompere il silenzio rispondendo ad alcuni commenti. L’influencer ha spiegato di aver messo su qualche chilo, soprattutto sull’addome ma non è incinta. Dunque la smentita dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne fa cadere ogni sospetto e immaginazione sull’imminente arrivo di una cicogna.

Claudia Dionigi è incinta? Arriva la smentita dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: le sue parole su Instagram

Claudia Dionigi è innamoratissima di Lorenzo Riccardi per il momento non diventeranno genitori. Difatti, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di smentire le voci che circolavano a tal riguardo. La romana in maniera scherzosa ha risposto ad un suo fan di Instagram: “No, non sono in dolce attesa. Semplicemente mi sto sfondando di cibo perché mi piace magna’ “.

La 31enne però non ha nascosto il desiderio di diventare madre: “Sarebbe bellissimo“. Intanto la loro relazione come dicevamo inizialmente prosegue a gonfie vele da circa due anni. Entrambi sono innamoratissimi ed il loro amore non conosce alcuna crisi.