Royal Family, Obama contro Harry e Meghan: l’incredibile motivazione! Il rapporto tra i Sussex e l’ex presidente non è più ottimale

Meghan e Harry hanno sempre avuto un ottimo rapporto con le personalità politiche più importanti negli Stati Uniti. Diverse volte in passato sono stati in compagnia di Barack Obama e della sua famiglia, diventando amici e trascorrendo insieme diversi appuntamenti. Sabato scorso, l’ex presidente democratico ha festeggiato i suoi 60 anni all’interno della villa da 15 milioni di euro nel Massachusetts, con aperitivi e cocktail in compagnia di personaggi famosi dello spettacolo come Jay-Z e Beyonce, Tom Hanks, Stephen Spielberg e George Clooney. I grandi assenti sono stati proprio i Sussex, “esclusi” dal party ricco di star. In realtà inizialmente non era chiaro se la loro assenza fosse dovuta ad un mancato invito o ad altri impegni concomitanti che non gli hanno permesso di prendere parte all’evento. A cercare di chiarire la vicenda è stata Camilla Tominey, giornalista del Telegraph, specializzata nelle vicende della famiglia reale. Secondo lei, infatti, i continui attacchi della coppia alla famiglia reale, iniziati con l’intervista da Oprah Winfrey, hanno finito per isolarli da alcuni ambienti.

Royal Family, Obama contro Harry e Meghan: non accetta gli attacchi a Buckingham Palace

Secondo la Tominey: “Gli Obama hanno sempre messo la famiglia al primo posto nelle loro dichiarazioni. Non deve essergli piaciuto questo tipo di atteggiamento, conoscendo anche quello che pensa Michelle, relativamente all’unione con i propri cari. Una sorta di mancanza di rispetto poco gradita”.

Altri insider della Royal Family hanno aggiunto: “All’ex presidente non è piaciuto che Harry attaccasse la sua famiglia. In più non ha gradito che alcune dichiarazioni siano uscite sulla stampa”.

La stessa Michelle Obama dichiarò ad Access Hollywood, all’epoca dell’intervista da Oprah: “La mia speranza è che quando penso a quello che stanno passando, penso all’importanza della famiglia, e prego solo che ci sia il perdono e che ci sia chiarezza. L’importante è far valere l’amore per i propri cari e risolvere con il tempo i problemi”.

Evidentemente le continue frecciate che continuano ad arrivare da Montecito non stanno rispecchiando l’auspicio e questo sta incrinando diversi rapporti. I Sussex rischiano di avere terra bruciata attorno.