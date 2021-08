Royal Family, Elisabetta II chiama tutti a raccolta: il motivo è grave perché il futuro è a forte rischio, ma non c’entrano solo Harry e Meghan

La vacanza della Royal Family al castello di Balmoral, in Scozia, è un appuntamento intramontabile e imperdibile. E la regina Elisabetta II non ha voluto rinunciare nemmeno quest’anno, nonostante sia la prima volta senza il suo amatissimo Filippo. Ma quelli sono stati i oro posti per una vota, il miglior modo per ricordarlo è così.

Un appuntamento che però quest’anno ha anche un altro valore, perché secondo la stampa britannica Elisabetta è stanca. La regina teme che dopo la tregua delle ultiem settimane, complice la nascita della piccola Lilibet, Harry e Meghan siano pronti a sferrare un nuovo attacco alla famiglia e non vuole farsi trovare impreparata.

Ecco perché avrebbe convocato una riunione con tutti i suoi cari, in modo da studiare le strategie giuste per non essere travolta da un nuovo ciclone in arrivo dalla California. A settembre infatti è prevista l’uscita della prima autobiografia ufficiale di Harry (ma molti sospettano che ci sia la mano della moglie dietri) che promette di essere una bomba. In Windsor temono che i capitoli legati alla sua infanzia, alla tragica morte di Lady Diana, al suo allontanamento dalla Corte diventino una minaccia concreta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Royal Family, Obama contro Harry e Meghan: l’incredibile motivazione!

Ma chi ci sarà a questa riunione

Tra gli invitati a questa strana riunione familiare c’è anche – come riporta il Giorno – Sarah Ferguson, l’ex moglie del principe Andrea, non apprezzata dal defunto principe Filippo, che la definiva “volgare”. Elisabetta, invece, sembrerebbe più generosa nei confronti della nuora per via della lealtà dimostrata alla Famiglia reale anche dopo il divorzio e dopo le accuse contro Andrea per l’amicizia con Epstein. Al castello di Balmoral, poi, sono stati invitati anche il principe Edoardo con la moglie Sophie, e i loro figli di 17 e 13 anni, William e Kate con i tre figli, la principessa Anna con il secondo marito Tim, e l’erede al trono Carlo con la moglie Camilla.

Il duca di York è stato denunciato da Virginia Giuffre, che sostiene di essere stata ceduta al figlio della Regina e di aver subito abusi sessuali quando aveva 17 anni. Essendo la causa civile e non penale, il duca non potrà essere estradato negli Stati Uniti (la denuncia è stata presentata al tribunale di New York, ndr) e testimonierà soltanto nel caso in cui decidesse di volare spontaneamente oltreoceano. Anche perché chiedere l’estradizione al Regno Unito – secondo Il Giornale – significherebbe aprire una crisi diplomatica.