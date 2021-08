Michael Schumacher, nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni: c’è l’annuncio! L’ex campione della Ferrari continua le cure nella sua residenza spagnola

Quel maledetto 29 dicembre del 2013, la vita di Michael Schumacher è cambiata definitivamente. L’incidente sulle nevi francesi di Meribel hanno causato danni gravissimi alla testa del sette volte campione del mondo, alla prese con una riabilitazione lunga e problematica. Nel corso di questi anni si è fatto un gran parlare delle sue condizioni e del recupero in atto, con una profonda riservatezza da parte della famiglia. La moglie Corinna non ha lasciato trapelare mai nulla, senza rilasciare interviste e chiedendo massimo riserbo anche agli amici più stretti del ‘Kaiser’ di Kerpen. Alcune indiscrezioni sono filtrate nel corso di questi 7 anni e 8 mesi, con un quadro clinico che appare in lento miglioramento negli ultimi mesi. Dal coma farmacologico alla ripresa fisica, con un lavoro costante fatto all’interno della villa di Maiorca, dove Schumi si è trasferito in primavera, dopo aver messo in vendita la residenza di Ginevra.

Michael Schumacher, nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni: la rivelazione di Jean Todt

A fare un minimo di chiarezza sulla condizione del cinque volte iridato con la Ferrari, è stato Jean Todt, rilasciando un’intervista alla Bild.

L’ex direttore della ‘Rossa’ di Maranello ha sottolineato l’importanza di Corinna nella vita di Michael.

“Ho passato molto tempo con lei dal momento dell’incidente ad oggi. E’ davvero una donna meravigliosa, guida la sua famiglia con una forza incredibile. Grazie al lavoro dei medici e a sua moglie, Michael è riuscito a sopravvivere, anche se con conseguenze. Al momento si lotta proprio contro tali conseguenze. Speriamo che la situazione migliori, anche se lentamente“. Purtroppo quindi la strada per Schumacher è ancora lunga, ma con l’affetto dei suoi cari nulla è precluso. I fan sperano di avere presto altre notizie positive e incoraggianti. Una leggenda del genere non uscirà mai dal cuore dei fan.