L’ex protagonista di Uomini e Donne ha rivisto un suo ex mentre era in vacanza in Costa Smeralda, in Sardegna. La strana reazione dell’ex corteggiatrice.

Giulia De Lellis, protagonista a Uomini e Donne come corteggiatrice di Andrea Damante, nelle ultime ore è finita in trend su Google. La fashion blogger è in vacanza in Sardegna, in Costa Smeralda, meta amatissima dai vip che diventa ogni estate il centro delle vacanze di influencer, attori, sportivi e conduttori. Questa volta a ritrovarsi nello stesso locale in costa sarda sono stati proprio due ex che non si sarebbero lasciati per nulla bene con Andrea Iannone.

L’indiscrezione è stata lanciata dal settimanale Chi. Il giornale redatto da Alfonso Signorini ha rivelato che lei sarebbe entrata nello stesso locale di Andrea Iannone, in cui lo sportivo stava festeggiando il compleanno. Tra i due sarebbe calato il gelo.

Giulia De Lellis, incontrato il suo ex fidanzato in Sardegna: fan senza parole

Giulia De Lellis e Andrea Iannone si sono ignorati. Questo significa che tra i due potrebbero esserci ancora dei problemi irrisolti. Sulla nota rivista redatta da Alfonso Signorini si legge che il primo ad arrivare nel locale sulla Costa Smeralda sarebbe stato proprio il pilota per festeggiare il suo compleanno. Dopo la mezzanotte è apparsa l’influencer Giulia De Lellis, in compagnia del suo attuale fidanzato, l’imprenditore Carlo Gussalli Beretta. Tra i due è sceso il gelo, nemmeno un ciao.