Fabrizio Corona di nuovo nei guai: sarebbe spuntata una lista dei debiti

Fabrizio Corona è accusato da un’ex tronista di Uomini e Donne di non aver corrisposto quanto dovuto per una prestazione lavorativa: non sarebbe la sola, e si parlerebbe di una lista dei debiti per l’ex re dei paparazzi.

Jessica Antonini era arrivata a Uomini e Donne per fare un percorso lento e definitivo. Invece, nel giro di venti giorni di frequentazione, era arrivata a scegliere Davide Lorusso. Durante un Q&A con i suoi fan su Instagram, l’ex tronista ha escluso ogni possibilità di tornare insieme, aggiungendo che loro due insieme facevano pena.

“La Gipsy” ha anche risposto ad altre domande, ammettendo di voler partecipare al GF Vip, oltre ad essere appassionata di Pechino Express. In entrambi i casi, ha promesso che sarebbe interessante da seguire in un reality. Si è però infiammata quando le è stato chiesto di tornare ancora a parlare di quanto successo con Fabrizio Corona.

Ecco una delle ultime Live di Jessica Antonini:

Perchè Fabrizio Corona non pagherebbe i suoi debiti?

Se da un lato Jessica conferma che con Fabrizio Corona la giustizia italiana sia stata troppo dura, dall’altra spiega di non riuscire ad accettare quello che lui ha fatto. L’ex re dei paparazzi le dovrebbe corrispondere circa mille euro per una prestazione lavorativa, ma sarebbe scomparso nel nulla.

Jessica Antonini non sarebbe sola: secondo lei, ci sarebbe una lista dei creditori di Fabrizio Corona. Quanto dice richiama una notizia di ormai dodici anni fa del quotidiano Il Giornale, che parlava di bancarotta per la sua agenzia proprio a causa degli innumerevoli debiti accumulati nel corso dei mesi.

