Il pioniere del rap, Eminem, ha dovuto attraversare momenti di forte tensione in questi giorni: l’ex moglie ha tentato il suicidio

Momenti di forte tensione per il pioniere del rap, Eminem. Come riporta il giornale americano TMZ, l’ex moglie, Kim Scott, alcuni giorni fa avrebbe tentato il suicidio ma fortunatamente senza riuscirci. La donna dopo essersi provocata delle ferite ai polsi ed alle braccia ha poi posto resistenza ai sanitari e alle forze dell’ordine per non essere trasportata al pronto soccorso.

Come informa TMZ, Kim in ospedale è stata sottoposta alle cure mediche e ad un check up completo per valutare anche le sue condizioni psicologiche. Solo dopo alcuni giorni dal fatto (avvenuto il 30 luglio) l’ex moglie di Eminem è tornata nella sua abitazione nel Michigan.

Eminem, il pioniere del rap e la travagliata storia d’amore con Kim Scott

In molti ricorderanno Kim Scott per i tanti brani che il rapper e attore statunitense le ha dedicato nel corso della sua carriera quando ancora erano una coppia. Eminem, pseudonimo di Marshall Bruce Mathers III, ha addirittura pubblicato un brano che porta il suo nome: Kim.

La loro è stata una relazione molto travagliata, difatti, anche dopo il divorzio i due trovarono la forza per tornare insieme sull’altare. Difatti nel 2016 Kim ed Eminem si sono risposati, ma la storia d’amore durò soli tre mesi. Dal loro matrimonio è nata una figlia, oggi 25enne, Hailie Jade.