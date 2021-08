Elisabetta Gregoraci, risveglio amaro: la notizia gela i suoi fan. L’ex compagna di Flavio Briatore deve fare i conti con un flop professionale

Una volta c’era il Festival Bar a farci compagnia nelle notti estive. Poi con il passare degli anni l’offerta di Mediaset è andata via via cambiando in tema musicale, con altri show del genere. Ora è il momento di ‘Battiti Live’, programma condotto da Elisabetta Gregoraci e prodotto da Radio Norba, con la diretta su Italia 1. Ieri sera, nella “notte delle stelle cadenti e degli astri nascenti”, come è stata ribattezzata in uno slogan di lancio la notte si San Lorenzo, gli ascolti non hanno però premiato il format canoro. Secondo i dati appena diffusi, infatti, collegati c’erano 1.351.000 spettatori, pari al 10% di share. La presentazione iniziale, durata circa sette minuti, ha fatto registrare soltanto 769.000 spettatori pari al 4.7% di share.

Numeri che testimoniano un’edizione flop per la Gregoraci e Alan Pamieri, al suo fianco. Nonostante tutto però, c’è stato anche un record positivo per ‘Battiti Live’: La finale è stata la più vista in termini di share negli ultimi anni. Dando uno sguardo al passato, lo scorso anno aveva chiuso con l’8,2% di share, nel 2019 al 9.5% di share, nel 2018 al 6.5% e nel 2017 al 5.5%.

Elisabetta Gregoraci, risveglio amaro: flop di ascolti per ‘Battiti Live’

Ad essere protagonisti sul palco pugliese sono stati gli artisti più gettonati delle hit dell’estate 2021, che stanno facendo ballare giovani e meno in questa stagione della rinascita dopo la parte più brutta della pandemia.

Elisabetta Gregoraci ha provato a dare una sferzata positiva, con abiti sfavillanti e la consueta simpatia, ma il pubblico l’ha premiata solo in parte.

Andando ad analizzare tutti gli ascolti del 10 agosto, notiamo come il flop più grande sia stato quello di Canale 5. La rete ammiraglia Mediaset non ha superato l’8,5% di share (1.118.000 spettatori) con ‘Olivia – Forte come la Verità’. A stravincere è stato ‘Ricatto d’Amore’ su Rai 1, con 2.211.000 spettatori e uno share del 14.7%.

Per quanto riguarda gli altri canali abbiamo: Rai2 ‘Squadra Speciale Cobra 11’ 937.000 spettatori, 6%. Rai3 ‘Aida – Arena Di Verona’ 2021 757.000 spettatori, 5.5%. Rete4 ‘Ferite Mortali’ 632.000, 4.4%. La7 ‘In Onda Prima Serata’ 464.000, 3.1%. Tv8 ‘Due Fidanzati Per Juliette’ 229.000, l’1.5%. Sul Nove ‘Rocky III’ 525.000 spettatori, 3.5%.