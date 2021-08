Elisabetta Gregoraci commossa sul palco: tutta colpa di Alessandra Amoroso. L’ultima puntata del ‘Cornetto Battiti Live ’21’ è da ricordare

Di fatto è il programma che nel cuore degli italiani ogni estate sta sostituendo il mitico Festivalbar, ma anche quest’anno il ‘Cornetto Battiti Live ’21‘ è arrivato alla fine. Un grande successo, di pubblico e di ascolti su Italia 1, per merito degli artisti e dei due conduttori, Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci.

Ma nell’ultima puntata dello show musicale non sono mancati momenti toccanti. Come quando sul palco allestito a Otranto è salita Alessandra Amoroso che in Puglia gioca sempre in casa ed è amatissima. Ha portato i suoi due ultimi singoli, ‘Sorriso Grande’ e ‘Piuma’ e ha commosso tutti, a cominciare dalla Gregoraci.

L’ex vincitrice di ‘Amici’ non ha mai negato che questi due brani siano legati ad un periodo complicato della sua vita. La fine della lunga storia con Stefano Settepani, un legame che invece sembrava destinato al matrimonio, e una crisi che l’ha portata a consultare anche specialisti per venirne fuori.

Lo ha ricordato anche a ‘Battiti Live’: “Alle volte non abbiamo neppure gli strumenti per affrontare certe cose e pensiamo sempre al peggio. Ma dopo la notte arriva sempre un sorriso grande”. Elisabetta, evidentemente toccata, ha ripensato a tutto quello che ha dovuto passare negli ultimi anni, dalla prematura scomparsa della mamma alla separazione da Flavio Briatore, e si è commossa: “Le tue parole mi hanno emozionato davvero tanto”.

Elisabetta Gregoraci commossa: terminate le sue fatoche estive è tempo di vacanze

Per Elisabetta Gregoraci, quello con lo show musicale di Italia 1 è diventato ormai un appuntamento classico e ancora una volta ha voluto dire grazie via social a chi ha permesso tutto questo. “Ero visibilmente emozionata.. è il mio 5 anno di conduzione e questa edizione è stata ancora più speciale, si percepiva l’amore e l’affetto ancor di più”. Un ringraziamento alla produzione, ai suoi compagni avventura, a chi l’ha voluta ancora una volta su quel palco e al pubblico che la riempie di affetto.

Ora però è tempi di pensare alle vacanze e dopo la tappa a Capri con l’ex marito Flavio Briatore, Eli è tornata nella sua amata Sardegna che non può mai mancare. Un po’ di meritato riposo prima di rituffarsi nel lavoro, ma anche da lì non dimentica mai i suoi fan.