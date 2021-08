Elisa Isoardi, confessione inaspettata: nuovo flirt all’orizzonte?

Elisa Isoardi è uscita un po’ dagli schermi e dalle copertine, ma ha fatto il suo rientro in grande stile e con tante novità

Dopo l’arrivederci alla TV – difatti il suo nome non compare in alcuna previsione di palinsesto – Elisa Isoardi ha deciso di dedicare del tempo a sé stessa e sparire dalla circolazione. La sua assenza è durata poco perché è tornata in grande stile con una lunga intervista disponibile da domani, giovedì 12 agosto, sul settimanale Oggi.

Dopo 20 ininterrotti anni in TV, anche d’estate, quest’anno la Isoardi sta vivendo una vacanza differente: “È la prima estate in cui ho una priorità che mai lo è stata come oggi: la famiglia, le cose reali, vere. È un’estate diversa dalle altre, più profonda… Questo periodo di pausa è un periodo di semina”.

Elisa Isoardi, novità in amore? La conduttrice si racconta

Lungo l’intervista rilasciata ad Oggi, Elisa Isoardi ha avuto modo anche di toccare un altro importante tassello: l’amore. A tal proposito la conduttrice ed ex compagna di Matteo Salvini ha raccontato: “Sto bene, per me l’amore non è un’ossessione. Meglio, così quando arriverà, sarò pronta. Se uno capisce sé stesso, capisce meglio anche l’altro. Sono impegnativa, indipendente e non mi accontento. Sono caratteristiche che possono fare paura. Chi incrocia il mio percorso non deve giudicarmi. E chi non apprezza la mia indipendenza non ha lunga vita”.

In merito ai nuovi progetti in TV, invece, la Isoardi ha svelato: “Arriverà, sia il momento che il progetto giusto. Servono questi momenti di riflessione. Mi sto godendo tante cose che prima, in questo mondo che è veloce, violento, facevo fatica ad apprezzare”.