Can Yaman-Diletta Leotta, storia finita? Nuove indiscrezioni preoccupano i fan

Nuovi rumors vedono al capolinea la bellissima coppia Can Yaman-Diletta Leotta. I due starebbero trascorrendo anche le vacanze separatamente: i dettagli

Continuano a fare il giro del web i rumors sulla presunta rottura tra Can Yaman e Diletta Leotta. E’ da tempo che i fans della coppia temono fortemente che le cose tra i due abbiano preso una brutta piega. Intanto l’attore turco e la conduttrice di Dzan avevano ufficializzato il loro fidanzamento solo circa sei mesi fa. Se a distanza di così poso tempo c’è già aria di maretta forse la coppia non funziona.

Ma cosa avrebbe portato adesso a pensare alla loro rottura? Ebbene sono diversi gli indizi che non sono sfuggiti ai fans. I due stanno trascorrendo le proprie vacanze estive separatamente. L’attore si troverebbe in Puglia assieme ad un gruppo di amici, mentre la conduttrice in Sardegna. Inoltre la Leotta non starebbe più indossando il preziosissimo anello di Tiffany, del valore di 40mila euro, regalatole proprio da Can.

Can e Diletta Leotta, per molti una storia inventata

Per molti la storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta è pura invenzione. C’è chi sin dall’inizio dell’ufficializzazione, avvenuta a febbraio, ha dato per scontato che si trattasse di una manovra per rimbalzare sulle pagine del gossip. Ma entrambi ne avevano bisogno?

Lui un bellissimo attore, seguito ed apprezzato sia dalle ragazzine che dalle donne. Lei una conduttrice di successo con un folto pubblico che la segue e la venera. Ciò non toglie però che la loro relazione abbia riscosso particolare risonanza mediatica. Quanto agli ultimi rumors non ci resta che attendere qualche altro giorno per scoprire se arriveranno conferme o meno dai diretti interessati.