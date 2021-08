Calciomercato Inter, ora è davvero fatta: c’è l’annuncio! Marotta e Ausilio hanno chiuso il primo rinforzo per Simone Inzaghi

L’Inter ha innescato il walzer delle punte. La cessione di Lukaku, partito ieri per Londra sponda Chelsea, ha aperto le porte ai nuovi arrivi voluti da Simone Inzaghi. I nerazzurri non si sono fatti trovare impreparati e hanno subito piazzato il primo colpo. Edin Dzeko è virtualmente un giocatore nerazzurro e proprio in queste ore sta raggiungendo Milano. La Roma ha dato il via libera al centravanti bosniaco, sicura di avere in mano il sostituto. Tammy Abraham sembra essersi convinto a sbarcare nella capitale dopo la telefonata ricevuta da Mourinho. Un attestato di stima da parte dello ‘Special One’ che ha spinto il 23enne inglese a declinare l’Arsenal per sposare i giallorossi. L’effetto domino innescato dalla mossa di Tiago Pinto può coinvolgere non solo Dzeko ma anche un’altra punta in direzione Milano.

Calciomercato Inter, ora è davvero fatta: Dzeko è a Milano per le visite mediche

Si era parlato nei giorni scorsi della possibilità per l’Inter di prendere due punte al posto di Lukaku. Edin Dzeko firmerà il proprio contratto tra oggi e domani, dopo aver completato le visite mediche con in nerazzurri. La suo fianco nell’attacco di Inzaghi non ci sarà però Duvan Zapata, come inizialmente ipotizzato. La cifra richiesta dall’Atalanta (che aveva sondato proprio Abraham come sostituto) era troppo elevata per gli standard attuali di Suning (40 milioni). Proprio per questo, su indicazione dell’allenatore, Marotta sta cercando di convincere la Lazio a lasciar partire Correa. Lotito ne dà una valutazione di almeno 30 milioni, ma le necessità biancocelesti riguardo all’indicatore di liquidità, potrebbero portare ad una formula vantaggiosa. Una parte da versare subito e il resto dilazionato. La fumata bianca potrebbe arrivare dopo Ferragosto, andando a costituire una coppia d’attacco molto tecnica e tutta “romana”. Con Lautaro e Sanchez il reparto sarebbe a quel punto completo.