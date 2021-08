Uomini e Donne, dopo il clamoroso rifiuto trova l’amore – FOTO

La reazione della corteggiatrice a Uomini e Donne dopo il rifiuto del suo tronista, che aveva scelto la rivale, era stata clamorosa. Dopo diverse settimane, però, sembrerebbe aver superato la delusione ed aver trovato un nuovo amore.

Beatrice Buonocore non aveva reagito bene quando Davide Donadei non aveva scelto di uscire con lei dal programma Uomini e Donne. Aveva addirittura rifiutato un abbraccio al “suo” tronista, facendolo scoppiare in lacrime. Per fortuna, poi è tornata sui suoi passi, anche se evidentemente non ha mai accettato che lui le avesse preferito Chiara Rabbi.

LEGGI ANCHE >>> Uomini e Donne, lutto in famiglia per l’ex tronista: “Non ho dimenticato niente”

NON PERDERTI >>> Uomini e Donne, amatissima coppia aspetta un figlio? L’annuncio

A distanza di tempo, Beatrice Buonocore sembra aver superato questo momento molto difficile per lei. Oltre continuare a cantare, ha lanciato una linea di abbigliamento e sta cercando di affermarsi come influencer sui social media. Soprattutto, sembrerebbe che con l’estate per lei sia finalmente arrivato anche l’Amore.

Uomini e Donne, chi è il fidanzato di Beatrice Buonocore

Beatrice Buonocore si starebbe frequentando da maggio con Ettore Casadei, un calciatore che sta cercando di avviare la sua carriera professionistica. Mentre suo fratello Cesare Casadei è stato selezionato dalla Primavera dell’Inter, lui, dopo aver militato nel Cesena e nella Savignanese, è volato negli Stati Uniti.

LEGGI ANCHE >>> Addio a Uomini e Donne di Gemma Galgani? Spunta il nome del nuovo programma

Una volta arrivato in Virginia, Ettore Casadei è entrato a far parte di una squadra di calcio universitaria della Old Dominion University. Beatrice dovrà dunque vivere con la valigia in mano per poter continuare a vivere questo suo amore a distanza, ma questa volta sembra davvero felice, e soprattutto, ricambiata.