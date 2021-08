Anticipazioni Una Vita, che fine ha fatto Camino? Il colpo di scena

Le anticipazioni della soap opera spagnola Una Vita – Acacias 38 fanno sapere che Camino è scomparsa: che fine ha fatto?

La soap opera spagnola Una Vita – Acacias 38 non va in vacanza e di certo non lascia i propri fan soli senza conoscere la trama di ciò che accadrà. È un momento clou per la soap che è giunta ad un punto di circostanze tanto intricate quanto curiose che aspettano di essere svolte.

Gli autori di Acacias 38 con a capo Luis Santamaría, non deluderanno i propri telespettatori e svilupperanno le trame senza intoppi di alcun genere. A partire da oggi, mercoledì 11 agosto, ci saranno tantissime novità che lasceranno i fan a bocca aperta.

Anticipazioni Una Vita, Camino torna a casa: si sposerà?

Le anticipazioni di oggi, mercoledì 11 agosto, di Una Vita – Acacias 38 fanno sapere che Felicia ed Armando parlano della scomparsa di Camino ed hanno paura che l’eventuale mancato matrimonio possa portare scandalo in città. È proprio in quel momento che Camino fa il suo rientro a casa. Deciderà di sposarsi? Ildefonso vuole spiegazioni sul suo allontanamento, ma la ragazza non sembra essere dell’umore adatto.

Nel frattempo, la nuova domestica degli Alvarez-Hermoso, Laura, confessa a Felipe – e successivamente in commissariato – che ha visto Santiago e Genoveva azzuffarsi per un coltello che alla fine è finito nelle mani della Salmeron. A questo punto Cesareo viene rilasciato ed il commissario Mendez racconta a Felipe di aver visto Genoveva sul luogo del delitto il giorno in cui è accaduto.