Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 fanno sapere di un’importante novità su Vittorio: è del tutto inaspettata!

Lunedì 13 settembre tornerà Il Paradiso delle Signore con una nuova stagione della fiction di Rai Uno che va avanti, ormai, dal 2015 in una fascia oraria diversa. Da un paio d’anni a questa parte, infatti, la fiction ambientata a Milano ha occupato il palinsesto pomeridiano del primo canale.

Dunque manca poco alla prima puntata della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore e ci sono già le prime anticipazioni a riguardo. Al centro della trama c’è sicuramente Vittorio Conti ed un’importante novità che lo coinvolge.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6, Vittorio Conti non uscirà di scena

Vittorio Conti sarà scosso da un evento particolare che gli darà la giusta carica per ripartire: sua moglie Marta decide di lasciare Milano per raggiungere l’America. Conti non si lascerà sopraffare dal dolore della distanza, ma coglierà la palla al balzo per poter riprendere le redini della sua vita lavorativa ed affettiva. La passione di Vittorio continuerà ad essere il grande magazzino ed in più fonderà la prima rivista del negozio per poter tenere informate tutte le clienti sui prodotti e le promozioni.

Oltre alla permanenza di Vittorio Conti che sembrava essere in bilico, c’è un’altra importante novità per Il Paradiso delle Signore 6: il ritorno di Tina Amato, figlia di Giuseppe e Agnese che è riuscita a coronare il sogno di diventare una grande cantante e torna a Milano.