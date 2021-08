Amici 20, Giulia Stabile non demorde: nuovi grandi progetti!

Una vera e propria fortuna quella di entrare nelle grazie di Maria De Filippi, Giulia Stabile ha un futuro florido

Dalla vittoria di Amici 20, Giulia Stabile non ha ancora realizzato il successo che sta riscuotendo nel mondo della TV. Se ciò non bastasse, a supportare la giovane e talentosa ballerina ci sono migliaia di fan sparsi per l’Italia. Ad ogni modo, è già nota la conduzione delle prime puntate di Tú si que vales per la vincitrice di Amici 20 che sostituirà per un breve periodo Belen Rodriguez causa maternità, ma i grandi progetti non finiscono qua.

LEGGI ANCHE > > > Belen Rodriguez, la rivelazione dopo il parto: “Ho sentito Stefano”

NON PERDERTI > > > Elisa Isoardi, confessione inaspettata: nuovo flirt all’orizzonte?

Stando a quanto svelato da NuovoTV, infatti, sembrerebbe che Maria De Filippi è molto affezionata alla piccola ballerina – e lo si evinceva già all’interno del talent show – pertanto ha già grandi progetti in serbo per Giulia.

LEGGI ANCHE > > > Giulia De Lellis, incontrato il suo ex fidanzato in Sardegna: fan senza parole

Giulia Stabile e Belen Rodriguez: il rapporto tra le due donne alla conduzione

Giulia Stabile e Belen Rodriguez saranno insieme alla conduzione a partire dal 18 settembre, data di partenza prevista per Tú si que vales. A proposito della giovane ballerina, la showgirl argentina ha confessato: “La amo follemente”. Le due si trovano molto bene insieme, c’è un gran feeling a tal punto da far ammettere alla Rodriguez di volere Giulia come figlia da portarsela via e metterla sul comodino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Uomini e Donne, amatissima coppia aspetta un figlio? L’annuncio

Nel frattempo, Giulia si sta godendo le vacanze in Sardegna insieme al suo grande amore – nonché compagno di talent show – Sangiovanni, prima di rientrare a pieno regime e sfondare con la sua carriera.