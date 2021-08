Al Bano, il dramma familiare: “Costretto a segregarla in casa”

Un brutto periodo per Al Bano e la sua famiglia che si sono trovati a fronteggiare un’importante problematica

Al Bano è stato raggiunto dalla redazione di DiPiù TV cui ha raccontato del dramma che stanno vivendo: la figlia Jasmine Carrisi ha il Covid. Un periodo per niente semplice per tutta la famiglia, tant’è che lui e Loredana Lecciso sono costretti all’isolamento pur essendo negativi.

La nota dolente è la positiva di casa, Jasmine, che dall’altro dei suoi 20 anni ha voglia di libertà, poter uscire e vedersi con gli amici, cosa che attualmente non gli è consentita: “L’ho dovuta segregare in casa. È in camera sua tutto il giorno”.

Al Bano, Jasmine è positiva al Covid: la paura dei genitori

Il ritorno dalle vacanze di Jasmine Carrisi non è stato come sperato, purtroppo la giovane ventenne è risultata positiva al Covid, con sintomi gravi. Suo padre Al Bano ha raccontato a DiPiù TV che lui e sua moglie, la Lecciso, si sono spaventati: “Quando è tornata a casa il giorno dopo si è svegliata con dei sintomi allucinanti. Ho deciso di consultare subito il medico di fiducia che ci ha consigliato di non avere rapporti con Jasmine e di sottoporsi tutti a un tampone”.

Neppure per Jasmine è semplice star chiusa in camera sua tutto il giorno, così suo padre ha spiegato di aver inventato “stratagemmi per non farla sentire sola”: videochiamate e preparazione dei suoi piatti preferiti tutti i giorni.