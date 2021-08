Uomini e Donne, Tina Cipollari ed il messaggio d’amore che commuove – VIDEO

L’opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari, ha condiviso un tenerissimo messaggio d’amore sui social, per celebrare un traguardo molto importante. Scopri che cosa è successo.

Quando Tina Cipollari parla della sua famiglia perde la grinta che mostra nello sudio di Uomini e Donne e si trasforma completamente. Il matrimonio con Kikò, conosciuto proprio nello studio del dating-show di Maria De Filippi, è durato oltre 15 anni. La coppia ha avuto anche tre figli maschi.

LEGGI ANCHE >>> Tina Cipollari, la doccia fredda: “Non la amo e non la amerò” – VIDEO

NON PERDERTI >>> Tina Cipollari, il primo amore non si scorda mai: annuncio stupefacente

Da quando si sono separati, Kikò aveva raccontato che i bambini sono rimasti nella casa di loro proprietà, mentre lui e Tina si alternano ogni settimana, per non far mancare loro la stabilità. I due ex non hanno mai negato che una volta finita la passione sia comunque rimasto il rispetto e l’affetto.

Ecco uno degli ultimi messaggi pubblicati da Kikò Nalli su Instagram:

Uomini e Donne, Tina Cipollari emozionata per il figlio

Per i 18 anni del figlio maggiore, Mattias, Tina Cipollari ha voluto condividere un video con alcune immagini che lo ritraggono mentre cresce e sta con lei. Il traguardo è importante, come sottolinea anche Kikò Nalli in un messaggio condiviso sui social, e Tina cipollari con questo video-messaggio lascia emergere la parte più dolce di lei.

LEGGI ANCHE >>> Tina Cipollari si diverte al casinò: pubblico in visibilio – VIDEO

Bisogna sottolineare che l’opinionista di Uomini e Donne, in questo momento, sta attraversando un momento particolarmente felice nella sua vita, anche grazie al ritrovato amore con l’imprenditore Vincenzo Ferrara. Kikò, invece, dopo essersi lasciato con Ambra Lombardo, avrebbe dichiarato di essere innamorato, ma non ha rivelato ulteriori dettagli.

Ecco il video-messaggio condiviso da Tina Cipollari su Instagram: